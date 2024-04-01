KAYAPINAR SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.33 1.711
|%0.31 18
|%0 0
|%0.22 13
|%17.93 1.046
|%0 0
|%52.20 3.045
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.79|1.360GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|%0.71 27
|%0 0
|%1.03 39
|%34.37 1.306
|%0 0
|%28.11 1.068
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.13 949
|
%49.30|1.260HAMİT TUTUŞ
|%0 0
|%0.86 22
|%8.76 224
|%0 0
|%3.95 101
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.74|6.074MEHMET VEYSİ IŞIK
|%13.97 1.896
|%0 0
|%0.33 45
|%32.02 4.347
|%0.35 47
|%8.59 1.166
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.42 23.511
|%1.80 3.411
|%0 0
|%0.37 696
|
%64.52|122.143GÜLÜSTAN SÖNÜK
|%0.56 1.067
|%20.32 38.469
|
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.74|2.322İRFAN DEMİR
|%16.72 1.186
|%0 0
|%0.44 31
|%2.74 194
|%0.04 3
|%47.32 3.356
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.20 641
|%0.36 12
|%0 0
|%0.51 17
|%25.61 855
|%8.63 288
|%45.70 1.526
|
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.54|1.136FIRAT KARABULUT
|%0.73 14
|%0 0
|%0 0
|%37.26 711
|%0 0
|%2.46 47
|
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.88 799
|%0.34 7
|%0 0
|%0 0
|
%58.98|1.212HALİL İBRAHİM KARABULUT
|%0 0
|%1.80 37
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.77 544
|%0.37 5
|%0 0
|%0.37 5
|%0 0
|%0 0
|%59.50 814
|
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.69|943ABDULLAH BİL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%54.31 1.121
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.20 1.489
|%0 0
|%0 0
|%0.58 33
|%26.13 1.485
|%0 0
|%47.10 2.677
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.22 1.231
|%0 0
|%0 0
|%1.48 55
|
%36.13|1.339
|%0 0
|%29.17 1.081
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.57 835
|
%43.51|1.082
|%0 0
|%1.09 27
|%14.84 369
|%0 0
|%7.00 174
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.05|5.483
|%14.09 1.882
|%0 0
|%0 0
|%33.35 4.454
|%0 0
|%11.51 1.537
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.76 23.920
|%2.11 3.956
|%0 0
|%0.45 848
|
%64.77|121.376
|%0 0
|%19.91 37.307
|
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.13|2.105
|%16.06 1.122
|%0 0
|%0.57 40
|%11.46 801
|%0 0
|%41.78 2.919
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.32 603
|%1.09 36
|%0 0
|%0.94 31
|%30.33 998
|%0 0
|%49.32 1.623
|
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.28|911
|%4.66 88
|%0 0
|%0 0
|%42.50 802
|%0 0
|%4.56 86
|
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.43 730
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%61.23|1.227
|%0 0
|%2.35 47
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.44 504
|%0 0
|%0 0
|%0.61 8
|%0 0
|%0 0
|%60.95 799
|
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.93|909
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%55.07 1.114
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|SAMİR ÖZHAN
|482
|%37.72
|
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|402
|%31.46
|
|İSMAİL KORUYAN
|381
|%29.81
|
|ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL
|10
|%0.78
|
|İREM ŞEYMA ÇELİK
|3
|%0.23
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İSMAİL KORUYAN
|405
|%38.06
|
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|358
|%33.65
|
|SAMİR ÖZHAN
|296
|%27.82
|
|YUSUF AÇIK
|3
|%0.28
|
|ŞEHMUS DİLBER
|2
|%0.19
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|473
|%48.22
|
|ABDULKADİR HAMİDİ
|284
|%28.95
|
|MENDERES GÜLÜŞKEN
|215
|%21.92
|
|HABİP ARAS
|5
|%0.51
|
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|4
|%0.41