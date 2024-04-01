60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DODURGA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DODURGA Toplam Seçmen 1.813
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.717
  • Geçerli Oy 1.627
  • Geçersiz Oy 90
  • Katılım Oranı %94.70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SELİM TUNA adalet-ve-kalkinma-partisi
SELİM
TUNA
%36.02 586 Oy
OSMAN YAMAN yeniden-refah-partisi
OSMAN
YAMAN
%28.70 467 Oy
OSMAN YETİM iyi-parti
OSMAN
YETİM
%22.62 368 Oy
ÖZKAN GENEL cumhuriyet-halk-partisi
ÖZKAN
GENEL
%7.31 119 Oy
ALİ OSMAN ÖZKAN milliyetci-hareket-partisi
ALİ OSMAN
ÖZKAN
%4.06 66 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.29 21 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.813
  • Kullanılan Oy 1.713
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.62 547 Oy
Yeniden Refah Partisi
%31.35 510 Oy
İyi Parti
%20.71 337 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.17 133 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.00 65 Oy
Saadet Partisi
%2.15 35 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELİM TUNA 999 %61.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YUSUF YİĞİT 610 %37.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FATİH TAŞTAN 24 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA ACET 1 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELİM TUNA 621 %36.40
Demokrat Parti
DP 		SELİM YAĞCI 439 %25.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		APDURRAHMAN ERDAL 378 %22.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SELİM TEMEL 259 %15.18
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET SARGIN 9 %0.53
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		AHMET YETİM 529 %32.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA YAMAN 415 %25.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ABDULLAH AYAZ 403 %24.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		DİLAVER YİĞİT 294 %17.80
Saadet Partisi
SAADET 		ŞABAN CENGİZ 11 %0.67
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		975 %59.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		636 %39.09
Saadet Partisi
SAADET 		16 %0.98
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		587 %34.71
Demokrat Parti
DP 		418 %24.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		411 %24.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		275 %16.26
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		518 %31.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		424 %25.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		407 %24.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		295 %17.71
Saadet Partisi
SAADET 		22 %1.32
Kaynak: Anadolu Ajansı