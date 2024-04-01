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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖLPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖLPAZARI Toplam Seçmen 4.518
  • Açılan Sandık 15
  • Kullanılan Oy 3.810
  • Geçerli Oy 3.625
  • Geçersiz Oy 185
  • Katılım Oranı %84.33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HAYRİ SUER adalet-ve-kalkinma-partisi
HAYRİ
SUER
%45.43 1.647 Oy
ERKAN ERDEM cumhuriyet-halk-partisi
ERKAN
ERDEM
%45.08 1.634 Oy
İBRAHİM CEBECİ milliyetci-hareket-partisi
İBRAHİM
CEBECİ
%4.99 181 Oy
ÖMER CİHANGİRLİ iyi-parti
ÖMER
CİHANGİRLİ
%2.29 83 Oy
SÜLEYMAN ARSLAN bagimsiz
SÜLEYMAN
ARSLAN
%0.83 30 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.58 21 Oy
Zafer Partisi
%0.36 13 Oy
Saadet Partisi
%0.17 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 6 Oy
Hür Dava Partisi
%0.11 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.518
  • Kullanılan Oy 3.808
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.89 1.606 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.52 1.557 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.60 272 Oy
İyi Parti
%2.71 97 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.95 34 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.17 6 Oy
Hür Dava Partisi
%0.17 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAYRİ SUER 2.261 %55.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		VEDAT KAZICI 1.667 %41.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT ER 114 %2.81
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET KARIŞ 12 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ ASKER AY 3 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		VEDAT KAZICI 1.861 %45.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SEMİH YAVUZ 1.815 %44.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET SİNAN ÖZKESKİN 363 %8.89
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET KARIŞ 32 %0.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ ASKER AY 11 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		VEDAT KAZICI 1.718 %38.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM KİRAZ 1.413 %31.62
Demokrat Parti
DP 		İSMAİL UZMAY 1.258 %28.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SÜLEYMAN KARAKAN 39 %0.87
Saadet Partisi
SAADET 		İLHAN ŞİŞMAN 28 %0.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		LEVENT ÇELİK 12 %0.27
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.160 %53.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.657 %41.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		193 %4.78
Saadet Partisi
SAADET 		18 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.819 %44.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.777 %43.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		436 %10.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		32 %0.78
Saadet Partisi
SAADET 		25 %0.61
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.768 %40.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.353 %30.88
Demokrat Parti
DP 		1.148 %26.20
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		59 %1.35
Saadet Partisi
SAADET 		45 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.18
Kaynak: Anadolu Ajansı