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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YENİPAZAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YENİPAZAR Toplam Seçmen 885
  • Açılan Sandık 4
  • Kullanılan Oy 801
  • Geçerli Oy 759
  • Geçersiz Oy 42
  • Katılım Oranı %90.51
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İLHAN ÖZDEN milliyetci-hareket-partisi
İLHAN
ÖZDEN
%61.00 463 Oy
GÖKHAN ÖZCAN cumhuriyet-halk-partisi
GÖKHAN
ÖZCAN
%31.09 236 Oy
GÜRAY KARAMANKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
GÜRAY
KARAMANKAYA
%6.32 48 Oy
ÖMER ŞENGÜL iyi-parti
ÖMER
ŞENGÜL
%1.05 8 Oy
SERKAN AKTAŞ yeniden-refah-partisi
SERKAN
AKTAŞ
%0.26 2 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.13 1 Oy
Zafer Partisi
%0.13 1 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 885
  • Kullanılan Oy 801
Milliyetçi Hareket Partisi
%42.23 310 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.33 296 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%13.90 102 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.91 14 Oy
Zafer Partisi
%1.63 12 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
Hür Dava Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 9.539
%35.47|15.573
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 		%7.51 3.296 %27.77 12.191 %0 0 %0.48 212 %7.04 3.090
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43|1.647
HAYRİ SUER 		%45.08 1.634 %4.99 181 %2.29 83 %0 0 %0.83 30 %1.38 50
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.92|315
NİHAL ARSLAN 		%36.10 265 %2.59 19 %0 0 %0 0 %16.89 124 %1.50 11
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.54 12.328
%48.88|17.447
MELEK MIZRAK SUBAŞI 		%0 0 %2.86 1.020 %0.80 284 %0.50 178 %12.42 4.434
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.09 2.885 %23.14 2.295 %2.77 275
%41.53|4.118
BEKİR TORUN 		%0.18 18 %0.15 15 %3.13 310
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.91|1.099
ZEKİYE TEKİN 		%27.22 1.035 %25.49 969 %1.29 49 %0 0 %0 0 %17.10 650
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.115
%28.70|2.412
FERHAT DURGUT 		%19.23 1.616 %0 0 %21.49 1.806 %17.31 1.455
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.32 48 %31.09 236
%61.00|463
İLHAN ÖZDEN 		%1.05 8 %0 0 %0 0 %0.53 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.48 629
%46.42|642
AYKUT DİLSİZ 		%1.08 15 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 97
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.02|586
SELİM TUNA 		%7.31 119 %4.06 66 %22.62 368 %0 0 %0 0 %29.99 488
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.43 959 %0 0
%53.43|1.128
HÜSEYİN OCAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.14 24
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 9.798
%35.08|15.388
 %10.40 4.561 %23.16 10.157 %0 0 %0.27 119 %8.75 3.838
GÖLPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.89|1.606
 %43.52 1.557 %7.60 272 %2.71 97 %0 0 %0 0 %1.29 46
İNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.06|327
 %45.92 326 %4.93 35 %0 0 %0 0 %0 0 %3.10 22
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.19 11.807
%43.99|15.648
 %0 0 %4.12 1.466 %0.84 299 %0 0 %17.86 6.352
OSMANELİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.84 2.652 %24.83 2.454 %7.52 743
%35.01|3.460
 %0 0 %0 0 %5.80 573
PAZARYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.86|972
 %25.83 971 %24.26 912 %5.11 192 %0 0 %0 0 %18.94 712
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.96 1.485
%31.48|2.603
 %18.03 1.491 %0 0 %11.52 953 %21.02 1.738
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.90 102 %40.33 296
%42.23|310
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.54 26
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAYIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76 594
%44.85|623
 %2.23 31 %0 0 %0 0 %0 0 %10.15 141
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|547
 %8.17 133 %4.00 65 %20.71 337 %0 0 %0 0 %33.50 545
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 958 %0 0
%51.38|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.87 60
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İLHAN ÖZDEN 409 %55.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZAFER ATILGAN 192 %26.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		GÖNÜL KAYA 129 %17.60
Saadet Partisi
SAADET 		NUREDDİN ŞİRİN 2 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÜRCAN TEZ 1 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İLHAN ÖZDEN 405 %52.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ÜNAL 216 %28.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CENGİZ ARIKAN 139 %18.08
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM YILDIRIM 7 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RAMAZAN BİLİR 2 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CENGİZ ARIKAN 300 %38.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ÜNAL 244 %31.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİL DEĞİRMENCİ 233 %29.95
Saadet Partisi
SAADET 		İSMET BERGEL 1 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		280 %39.05
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		219 %30.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		214 %29.85
Saadet Partisi
SAADET 		3 %0.42
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		345 %46.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231 %30.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		171 %22.89
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		293 %38.20
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		238 %31.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		235 %30.64
Saadet Partisi
SAADET 		1 %0.13
Kaynak: Anadolu Ajansı