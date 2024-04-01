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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ADAKLI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ADAKLI Toplam Seçmen 2.725
  • Açılan Sandık 12
  • Kullanılan Oy 2.226
  • Geçerli Oy 2.050
  • Geçersiz Oy 176
  • Katılım Oranı %81.69
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERDAL ALMALI milliyetci-hareket-partisi
ERDAL
ALMALI
%50.15 1.028 Oy
YILDIRIM GÜRLÜK cumhuriyet-halk-partisi
YILDIRIM
GÜRLÜK
%29.27 600 Oy
ZEKİ IŞIK adalet-ve-kalkinma-partisi
ZEKİ
IŞIK
%16.68 342 Oy
MEHMET ALİ ŞENYUVA yeniden-refah-partisi
MEHMET ALİ
ŞENYUVA
%1.71 35 Oy
AHMET DELİKANLI halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
AHMET
DELİKANLI
%0.98 20 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.34 7 Oy
İyi Parti
%0.34 7 Oy
Hür Dava Partisi
%0.29 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.24 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.725
  • Kullanılan Oy 2.226
Milliyetçi Hareket Partisi
%41.32 833 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.27 449 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%18.55 374 Oy
Yeniden Refah Partisi
%8.38 169 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%7.54 152 Oy
Hür Dava Partisi
%0.74 15 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.55 11 Oy
Saadet Partisi
%0.50 10 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.15 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.68 342 %29.27 600
%50.15|1.028
ERDAL ALMALI 		%0.34 7 %0.98 20 %0 0 %2.59 53
GENÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.10 3.053 %0.98 88 %0 0 %0.54 48 %7.38 661 %0 0 %57.00 5.104
KARLIOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.79|1.110
VEYSİ BİNGÖL 		%0.53 18 %0 0 %0.56 19 %15.89 538 %0 0 %50.22 1.700
KİĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.94|745
HİKMET ÖZÜAĞ 		%37.26 579 %0 0 %0.90 14 %0.77 12 %10.17 158 %2.96 46
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.69|15.593
ERDAL ARIKAN 		%2.35 1.087 %0 0 %0.36 166 %25.85 11.965 %0 0 %37.75 17.473
SOLHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53|3.325
ABDULHAKİM YILDIZ 		%1.01 83 %0 0 %0.27 22 %4.89 401 %0 0 %53.30 4.372
YAYLADERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.07|261
NADİR ERGİN 		%42.17 229 %0 0 %0.92 5 %6.63 36 %0 0 %2.21 12
YEDİSU İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %11.05 97 %29.27 257
%30.18|265
SEDAT UÇAR 		%2.16 19 %0 0 %27.33 240
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.74|698
MUSTAFA DÖNER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.26 734
ILICALAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.55 990 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.45 1.049
SANCAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.21 627 %0 0 %0 0 %0 0 %16.02 270 %0 0 %46.77 788
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ADAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.55 374 %22.27 449
%41.32|833
 %0 0 %7.54 152 %0 0 %10.32 208
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.86 3.019 %1.11 99 %0 0 %0 0 %8.69 775 %0 0 %56.34 5.023
KARLIOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.75|1.063
 %0 0 %0 0 %0 0 %19.95 668 %0 0 %48.30 1.617
KİĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.76|686
 %44.50 667 %0 0 %0 0 %4.00 60 %0 0 %5.74 86
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.51|14.547
 %2.96 1.367 %0 0 %0 0 %26.27 12.127 %0 0 %39.26 18.121
SOLHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.94|3.051
 %2.51 202 %0 0 %0 0 %6.94 558 %0 0 %52.61 4.231
YAYLADERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.73|232
 %38.49 209 %0 0 %0 0 %13.26 72 %0 0 %5.52 30
YEDİSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%25.57|213
 %23.89 199 %20.89 174 %5.40 45 %0 0 %24.25 202
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARAKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.73|650
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %53.27 741
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.75 955 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %52.25 1.045
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.57 592 %0 0 %0 0 %0 0 %20.44 331 %0 0 %42.99 696
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEKİ IŞIK 514 %29.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ERDAL ALMALI 502 %28.38
Saadet Partisi
SAADET 		SACİT ALMALI 452 %25.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET ŞİRİN TELLİ 254 %14.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		SELİM GÜVENÇ 30 %1.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BAHAR SELÇİK 11 %0.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞAHİN İŞİN 6 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEKİ IŞIK 795 %51.76
Saadet Partisi
SAADET 		SACİT ALMALI 655 %42.64
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		CEVAT AKENGİN 71 %4.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZAFER TANDOĞAN 8 %0.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BAYRAM SAVCI 7 %0.46
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET RESUL ANTLI 863 %59.39
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEKİ IŞIK 578 %39.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		FERHAT YILDIRIM 9 %0.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		ÖZGEN BAYRİ 3 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		586 %33.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		478 %27.68
Saadet Partisi
SAADET 		331 %19.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		210 %12.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		94 %5.44
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22 %1.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.35
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		815 %53.27
Saadet Partisi
SAADET 		618 %40.39
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		89 %5.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		849 %58.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		592 %40.69
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		14 %0.96
Kaynak: Anadolu Ajansı