KIZILKAYA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%65.77|1.875ALİ ULUSOY
|%2.42 69
|%29.64 845
|%1.58 45
|%0 0
|%0 0
|%0.60 17
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.90 732
|%0 0
|
%62.44|1.348SELEN KINALI
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.66 79
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.86 9.300
|
%40.39|11.094HÜLYA GÜMÜŞ
|%20.02 5.499
|%1.86 511
|%0 0
|%0 0
|%3.88 1.066
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%3.78 135
|
%53.08|1.894ALİ OKAN YÜCEL
|%42.21 1.506
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.92 33
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.88 151
|%6.88 117
|
%41.88|712RAMAZAN EZİN
|%13.82 235
|%0 0
|%0 0
|%28.53 485
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.46|4.287İBRAHİM SERTBAŞ
|%7.50 707
|%41.85 3.946
|%3.24 306
|%0 0
|%0 0
|%1.95 184
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.35|1.582FATİH SELİMOĞLU
|%29.45 1.184
|%10.05 404
|%19.83 797
|%0 0
|%0 0
|%1.32 53
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%64.10|675İSMAİL ASAN
|%0 0
|%32.67 344
|%1.23 13
|%0 0
|%0 0
|%1.99 21
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.90 21.324
|
%46.28|23.007ALİ ORKUN ERCENGİZ
|%0 0
|%3.36 1.671
|%0.38 189
|%0.05 27
|%7.03 3.494
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.47 1.405
|%0 0
|
%43.85|1.958ÜMİT ALAGÖZ
|%23.70 1.058
|%0 0
|%0 0
|%0.99 44
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.84 1.198
|
%58.33|1.897OKAN KURD
|%0.89 29
|%1.66 54
|%0 0
|%0 0
|%2.28 74
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%21.88 458
|
%77.45|1.621İLKAY GÜNGÖR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.67 14
|
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.09|705İLYAS DELEN
|%0 0
|%2.37 34
|%46.52 668
|%0 0
|%0.84 12
|%1.18 17
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%6.63 149
|%0 0
|
%40.54|911AYHAN YURDASİPER
|%27.10 609
|%0 0
|%0 0
|%25.72 578
|
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.63 492
|%4.71 71
|
%62.33|940HÜSEYİN ÖZARSLAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.33 5
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.81|1.745
|%6.59 186
|%30.15 851
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.45 41
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.97 701
|%0 0
|
%63.50|1.350
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.53 75
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.94 8.974
|
%37.11|10.110
|%21.83 5.947
|%2.66 724
|%0 0
|%0 0
|%5.47 1.490
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.98 279
|
%53.12|1.857
|%37.39 1.307
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.52 53
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.10 267
|%10.43 173
|
%39.02|647
|%13.09 217
|%0 0
|%0 0
|%21.35 354
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.43|3.988
|%11.70 1.100
|%37.97 3.569
|%5.62 528
|%0 0
|%0 0
|%2.29 215
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.85|1.348
|%31.59 1.258
|%14.31 570
|%18.81 749
|%0 0
|%0 0
|%1.43 57
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.08|615
|%0 0
|%34.20 356
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.72 70
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.45 20.282
|
%44.91|22.518
|%0 0
|%4.75 2.383
|%0 0
|%0 0
|%9.88 4.952
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.18 1.383
|%0 0
|
%43.31|1.921
|%24.04 1.066
|%0 0
|%0 0
|%1.47 65
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.91 1.091
|
%58.59|1.885
|%3.08 99
|%1.90 61
|%0 0
|%0 0
|%2.52 81
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%25.32 521
|
%74.68|1.537
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.95|667
|%0 0
|%4.46 62
|%45.22 629
|%0 0
|%0 0
|%2.37 33
|
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%12.35 276
|%0 0
|
%40.15|897
|%23.10 516
|%0 0
|%0 0
|%24.40 545
|
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.29 483
|%9.29 139
|
%58.02|868
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.40 6
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|İLKAY GÜNGÖR
|774
|%47.46
|
|CANAN ATASOY
|496
|%30.41
|
|ŞEREF COŞAR
|354
|%21.70
|
|MUSTAFA KIZILTAN
|7
|%0.43
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CANAN ATASOY
|838
|%56.36
|
|ŞÜKRÜ GÜNEL
|632
|%42.50
|
|İBRAHİM KIZILTAN
|10
|%0.67
|
|OSMAN EMRE SARI
|7
|%0.47
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|CANAN ATASOY
|587
|%43.13
|
|NACİ AKTAŞ
|486
|%35.71
|
|İSMET ERGEN
|278
|%20.43
|
|ÜMRAN KAYA
|5
|%0.37
|
|İSA YÜKSEL
|5
|%0.37