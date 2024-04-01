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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 64.062
  • Açılan Sandık 208
  • Kullanılan Oy 52.229
  • Geçerli Oy 49.712
  • Geçersiz Oy 2.517
  • Katılım Oranı %81.53
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ ORKUN ERCENGİZ cumhuriyet-halk-partisi
ALİ ORKUN
ERCENGİZ
%46.28 23.007 Oy
MEHMET ŞİMŞEK adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
ŞİMŞEK
%42.90 21.324 Oy
NAMIK KEMAL ÖZKAN iyi-parti
NAMIK KEMAL
ÖZKAN
%3.36 1.671 Oy
KEMAL KARLI zafer-partisi
KEMAL
KARLI
%2.60 1.294 Oy
UFUK KAZANCI yeniden-refah-partisi
UFUK
KAZANCI
%1.65 822 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.99 494 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.57 283 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.38 189 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.26 128 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.23 114 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 64.062
  • Kullanılan Oy 52.238
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.91 22.518 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.45 20.282 Oy
İyi Parti
%4.75 2.383 Oy
Zafer Partisi
%3.44 1.724 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.16 1.081 Oy
Saadet Partisi
%1.62 812 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.11 556 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.51 257 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.40 203 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%65.77|1.875
ALİ ULUSOY 		%2.42 69 %29.64 845 %1.58 45 %0 0 %0 0 %0.60 17
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 732 %0 0
%62.44|1.348
SELEN KINALI 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.66 79
BUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.86 9.300
%40.39|11.094
HÜLYA GÜMÜŞ 		%20.02 5.499 %1.86 511 %0 0 %0 0 %3.88 1.066
ÇAVDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.78 135
%53.08|1.894
ALİ OKAN YÜCEL 		%42.21 1.506 %0 0 %0 0 %0 0 %0.92 33
ÇELTİKÇİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.88 151 %6.88 117
%41.88|712
RAMAZAN EZİN 		%13.82 235 %0 0 %0 0 %28.53 485
GÖLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.46|4.287
İBRAHİM SERTBAŞ 		%7.50 707 %41.85 3.946 %3.24 306 %0 0 %0 0 %1.95 184
KARAMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.35|1.582
FATİH SELİMOĞLU 		%29.45 1.184 %10.05 404 %19.83 797 %0 0 %0 0 %1.32 53
KEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.10|675
İSMAİL ASAN 		%0 0 %32.67 344 %1.23 13 %0 0 %0 0 %1.99 21
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 21.324
%46.28|23.007
ALİ ORKUN ERCENGİZ 		%0 0 %3.36 1.671 %0.38 189 %0.05 27 %7.03 3.494
TEFENNİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.47 1.405 %0 0
%43.85|1.958
ÜMİT ALAGÖZ 		%23.70 1.058 %0 0 %0 0 %0.99 44
YEŞİLOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.84 1.198
%58.33|1.897
OKAN KURD 		%0.89 29 %1.66 54 %0 0 %0 0 %2.28 74
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.88 458
%77.45|1.621
İLKAY GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.67 14
KOCAALİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|705
İLYAS DELEN 		%0 0 %2.37 34 %46.52 668 %0 0 %0.84 12 %1.18 17
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.63 149 %0 0
%40.54|911
AYHAN YURDASİPER 		%27.10 609 %0 0 %0 0 %25.72 578
YUSUFÇA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.63 492 %4.71 71
%62.33|940
HÜSEYİN ÖZARSLAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.33 5
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.81|1.745
 %6.59 186 %30.15 851 %0 0 %0 0 %0 0 %1.45 41
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 701 %0 0
%63.50|1.350
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.53 75
BUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.94 8.974
%37.11|10.110
 %21.83 5.947 %2.66 724 %0 0 %0 0 %5.47 1.490
ÇAVDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.98 279
%53.12|1.857
 %37.39 1.307 %0 0 %0 0 %0 0 %1.52 53
ÇELTİKÇİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.10 267 %10.43 173
%39.02|647
 %13.09 217 %0 0 %0 0 %21.35 354
GÖLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.43|3.988
 %11.70 1.100 %37.97 3.569 %5.62 528 %0 0 %0 0 %2.29 215
KARAMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.85|1.348
 %31.59 1.258 %14.31 570 %18.81 749 %0 0 %0 0 %1.43 57
KEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.08|615
 %0 0 %34.20 356 %0 0 %0 0 %0 0 %6.72 70
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.45 20.282
%44.91|22.518
 %0 0 %4.75 2.383 %0 0 %0 0 %9.88 4.952
TEFENNİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.18 1.383 %0 0
%43.31|1.921
 %24.04 1.066 %0 0 %0 0 %1.47 65
YEŞİLOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.91 1.091
%58.59|1.885
 %3.08 99 %1.90 61 %0 0 %0 0 %2.52 81
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %25.32 521
%74.68|1.537
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.95|667
 %0 0 %4.46 62 %45.22 629 %0 0 %0 0 %2.37 33
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.35 276 %0 0
%40.15|897
 %23.10 516 %0 0 %0 0 %24.40 545
YUSUFÇA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.29 483 %9.29 139
%58.02|868
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.40 6
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ ORKUN ERCENGİZ 26.594 %53.29
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		DENİZ KURT 22.028 %44.14
Saadet Partisi
SAADET 		MUSA SAYAR 803 %1.61
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		TANER TAŞ 159 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		TEOMAN TOYMAN 139 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		TAHİR MAHİR ÖZTÜRK 87 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		FİDEL FERİT ERZEN 63 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET AKSAKAL 28 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SEBAHATTİN AKKAYA 16.849 %39.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞEVKET AKSÖZ 16.209 %38.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ORHAN AKIN 7.465 %17.69
Saadet Partisi
SAADET 		ADNAN ERSAN 740 %1.75
Demokratik Sol Parti
DSP 		AKAN TOPCAN 395 %0.94
Demokrat Parti
DP 		ZİYA BOYACIOĞLU 372 %0.88
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SADIK VURAL 89 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		EFE DUYAN 70 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		25.322 %51.12
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.902 %44.22
Saadet Partisi
SAADET 		1.258 %2.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		327 %0.66
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		305 %0.62
Vatan Partisi
VATAN 		277 %0.56
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		139 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.290 %41.68
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.893 %34.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.203 %19.89
Saadet Partisi
SAADET 		609 %1.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		547 %1.18
Bağımsız
BĞMSZ 		213 %0.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		191 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		164 %0.35
Demokrat Parti
DP 		124 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.881 %37.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		15.665 %37.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8.043 %19.13
Saadet Partisi
SAADET 		1.103 %2.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		673 %1.60
Demokrat Parti
DP 		672 %1.60
Kaynak: Anadolu Ajansı