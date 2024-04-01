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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TEFENNİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • TEFENNİ Toplam Seçmen 5.145
  • Açılan Sandık 19
  • Kullanılan Oy 4.632
  • Geçerli Oy 4.465
  • Geçersiz Oy 167
  • Katılım Oranı %90.03
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÜMİT ALAGÖZ milliyetci-hareket-partisi
ÜMİT
ALAGÖZ
%43.85 1.958 Oy
ONUR ÇELİK adalet-ve-kalkinma-partisi
ONUR
ÇELİK
%31.47 1.405 Oy
METİN IŞILDAR iyi-parti
METİN
IŞILDAR
%23.70 1.058 Oy
AHMET KARAKAYA yeniden-refah-partisi
AHMET
KARAKAYA
%0.29 13 Oy
İBRAHİM BAYIK zafer-partisi
İBRAHİM
BAYIK
%0.29 13 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.13 6 Oy
Saadet Partisi
%0.11 5 Oy
Milli Yol Partisi
%0.09 4 Oy
Hür Dava Partisi
%0.07 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.145
  • Kullanılan Oy 4.632
Milliyetçi Hareket Partisi
%43.31 1.921 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.18 1.383 Oy
İyi Parti
%24.04 1.066 Oy
Zafer Partisi
%0.81 36 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.34 15 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.18 8 Oy
Saadet Partisi
%0.14 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%65.77|1.875
ALİ ULUSOY 		%2.42 69 %29.64 845 %1.58 45 %0 0 %0 0 %0.60 17
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.90 732 %0 0
%62.44|1.348
SELEN KINALI 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.66 79
BUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.86 9.300
%40.39|11.094
HÜLYA GÜMÜŞ 		%20.02 5.499 %1.86 511 %0 0 %0 0 %3.88 1.066
ÇAVDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.78 135
%53.08|1.894
ALİ OKAN YÜCEL 		%42.21 1.506 %0 0 %0 0 %0 0 %0.92 33
ÇELTİKÇİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.88 151 %6.88 117
%41.88|712
RAMAZAN EZİN 		%13.82 235 %0 0 %0 0 %28.53 485
GÖLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.46|4.287
İBRAHİM SERTBAŞ 		%7.50 707 %41.85 3.946 %3.24 306 %0 0 %0 0 %1.95 184
KARAMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.35|1.582
FATİH SELİMOĞLU 		%29.45 1.184 %10.05 404 %19.83 797 %0 0 %0 0 %1.32 53
KEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.10|675
İSMAİL ASAN 		%0 0 %32.67 344 %1.23 13 %0 0 %0 0 %1.99 21
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 21.324
%46.28|23.007
ALİ ORKUN ERCENGİZ 		%0 0 %3.36 1.671 %0.38 189 %0.05 27 %7.03 3.494
TEFENNİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.47 1.405 %0 0
%43.85|1.958
ÜMİT ALAGÖZ 		%23.70 1.058 %0 0 %0 0 %0.99 44
YEŞİLOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.84 1.198
%58.33|1.897
OKAN KURD 		%0.89 29 %1.66 54 %0 0 %0 0 %2.28 74
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.88 458
%77.45|1.621
İLKAY GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.67 14
KOCAALİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.09|705
İLYAS DELEN 		%0 0 %2.37 34 %46.52 668 %0 0 %0.84 12 %1.18 17
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.63 149 %0 0
%40.54|911
AYHAN YURDASİPER 		%27.10 609 %0 0 %0 0 %25.72 578
YUSUFÇA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.63 492 %4.71 71
%62.33|940
HÜSEYİN ÖZARSLAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.33 5
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.81|1.745
 %6.59 186 %30.15 851 %0 0 %0 0 %0 0 %1.45 41
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.97 701 %0 0
%63.50|1.350
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.53 75
BUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.94 8.974
%37.11|10.110
 %21.83 5.947 %2.66 724 %0 0 %0 0 %5.47 1.490
ÇAVDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.98 279
%53.12|1.857
 %37.39 1.307 %0 0 %0 0 %0 0 %1.52 53
ÇELTİKÇİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.10 267 %10.43 173
%39.02|647
 %13.09 217 %0 0 %0 0 %21.35 354
GÖLHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.43|3.988
 %11.70 1.100 %37.97 3.569 %5.62 528 %0 0 %0 0 %2.29 215
KARAMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.85|1.348
 %31.59 1.258 %14.31 570 %18.81 749 %0 0 %0 0 %1.43 57
KEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.08|615
 %0 0 %34.20 356 %0 0 %0 0 %0 0 %6.72 70
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.45 20.282
%44.91|22.518
 %0 0 %4.75 2.383 %0 0 %0 0 %9.88 4.952
TEFENNİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.18 1.383 %0 0
%43.31|1.921
 %24.04 1.066 %0 0 %0 0 %1.47 65
YEŞİLOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.91 1.091
%58.59|1.885
 %3.08 99 %1.90 61 %0 0 %0 0 %2.52 81
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KIZILKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %25.32 521
%74.68|1.537
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.95|667
 %0 0 %4.46 62 %45.22 629 %0 0 %0 0 %2.37 33
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.35 276 %0 0
%40.15|897
 %23.10 516 %0 0 %0 0 %24.40 545
YUSUFÇA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.29 483 %9.29 139
%58.02|868
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.40 6
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÜMİT ALAGÖZ 2.383 %61.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SÜLEYMAN BAŞER 1.428 %37.09
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET TOK 25 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EMİNE YILDIZ 14 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÜMİT ALAGÖZ 1.226 %36.00
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ÖMER OKATAN 1.111 %32.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAMDİ GÜRLER ERATALAY 722 %21.20
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 294 %8.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ORHAN KELEŞ 26 %0.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HAVVA ERCAN 17 %0.50
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET CANKARA 10 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BAYRAM KAVAK 1.437 %46.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		METİN IŞILDAR 1.344 %43.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSEYİN ERDEM 271 %8.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEVLÜT BAŞ 22 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET ÖZÇOBAN 18 %0.58
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.308 %60.59
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.429 %37.52
Saadet Partisi
SAADET 		53 %1.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.50
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.373 %40.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.208 %35.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		743 %22.13
Saadet Partisi
SAADET 		26 %0.77
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.356 %44.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.253 %41.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		353 %11.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		43 %1.41
Saadet Partisi
SAADET 		40 %1.31
Kaynak: Anadolu Ajansı