|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AYDOĞAN
|0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE EREN
|0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN İSMAİL TEKKOL
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS İŞLER
|0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULAZİM GENÇ
|0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BAŞARIR
|0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILDIRIM
|0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|VACİT KURTDERELİ
|0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖKSÜZ
|0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MERİH ODABAŞI
|0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK AKYÜZ
|0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYTULLAH DALKIRAN
|0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN YASAK
|0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN BAŞARIR
|0
|%0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFÜ TORAMAN
|0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENER CENGİZ
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN BAYKURT
|0
|%0
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