BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YILMAZ 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİF KAYA 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN TAŞDEMİR 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA DEMİR 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay