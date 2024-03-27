|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP CAMCI
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SEMA KARATAŞ
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY YENİCE
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET USTA
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KISACIK
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR KARAKILIÇ
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
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