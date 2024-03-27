BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULGANİ TAZEOĞLU 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAŞAR OKAY 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
EDİP TAZE 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE ÇİĞDEM KURT 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
FADIL KESKİN 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARATAŞ 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER SEZGİN 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM PAÇ 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMMET KAYA 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay