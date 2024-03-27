|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ ODABAŞI
|0
|%0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KAYA
|0
|%0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS ERGÜN
|0
|%0
|Detay
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFİ GÜLER
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLFERE HASTÜRK
|0
|%0
|Detay
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAN ODABAŞI
|0
|%0
|Detay
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|0
|%0
|Detay
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL DANIŞMAN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİYE ÖZ
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YILDIZ
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA TUTUMLU
|0
|%0
|Detay
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARI
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ UÇAR
|0
|%0
|Detay
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEHRİ DEMİRGÖK
|0
|%0
|Detay
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ ŞEKEROĞLU
|0
|%0
|Detay
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİLE TUNCAK
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER DİŞDİŞ
|0
|%0
|Detay
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAN UYSAL
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDA KORKUSUZ
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN OLUR
|0
|%0
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