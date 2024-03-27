BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
AYNUR AKKOYUN 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ APAYDIN 0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
UYSAL CURACI 0 %0 Detay
SARIGÖL
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SARUHANLI
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP KAYA 0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALAATTİN ORAL 0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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