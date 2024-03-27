BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ VARLI 0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN SUNMA 0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARTAL 0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT KAYADA 0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT DEMİR 0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SIDDIK ZOR 0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKAYİ BEKCİ 0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZOR 0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
BAHRİ SÖĞÜT 0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER ALTINEL 0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KIŞLA 0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET BAYRAK 0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ÖZKAN 0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
BENGİSU ŞAHİN 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ARSLANTÜRK 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
SONER DANACI 0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ FİDAN 0 %0 Detay