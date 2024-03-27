|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOKTİMUR
|0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TARAKÇI
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM YAŞLI
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TARHAN
|0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÖZSOY
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZYAVUZ
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KILIK
|0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TUTLUOĞLU
|0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZMİYE ÇAVCI
|0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YILDIRIM
|0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇAKMAZ
|0
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