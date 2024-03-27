BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TOKTİMUR 0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TARAKÇI 0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN ELÇİ 0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
KERİM YAŞLI 0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TARHAN 0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ 0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ÖZSOY 0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZYAVUZ 0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KILIK 0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TUTLUOĞLU 0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİYE ÇAVCI 0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YILDIRIM 0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇAKMAZ 0 %0 Detay