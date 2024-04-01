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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KORGUN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KORGUN Toplam Seçmen 1.648
  • Açılan Sandık 6
  • Kullanılan Oy 1.407
  • Geçerli Oy 1.344
  • Geçersiz Oy 63
  • Katılım Oranı %85.38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN HÜSEYİN KOZAN milliyetci-hareket-partisi
HASAN HÜSEYİN
KOZAN
%58.71 789 Oy
ALİ ÖZEN adalet-ve-kalkinma-partisi
ALİ
ÖZEN
%33.63 452 Oy
RECEP SARGIN cumhuriyet-halk-partisi
RECEP
SARGIN
%4.24 57 Oy
MURAT DOĞRU yeniden-refah-partisi
MURAT
DOĞRU
%2.75 37 Oy
TEVFİK EFE saadet-partisi
TEVFİK
EFE
%0.30 4 Oy
PARTİLER
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.30 4 Oy
Hür Dava Partisi
%0.07 1 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.648
  • Kullanılan Oy 1.406
Milliyetçi Hareket Partisi
%55.63 756 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.41 454 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.81 79 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.93 67 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.15 2 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.07 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.29|737
HARUN OFLAZ 		%0 0 %4.59 73 %22.30 355 %0 0 %23.81 379 %3.02 48
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.96|204
RAŞİT GÜNGÖR 		%6.94 24 %8.67 30 %1.16 4 %0 0 %22.25 77 %2.02 7
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.86|2.795
HASAN SOPACI 		%19.43 1.068 %25.93 1.425 %0 0 %0 0 %0 0 %3.78 208
ELDİVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75|820
MUSTAFA LAFCI 		%0 0 %35.95 802 %24.97 557 %0 0 %0 0 %2.33 52
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.24|2.409
MEHMED ÖZTÜRK 		%6.90 331 %40.33 1.934 %0 0 %0 0 %0 0 %2.52 121
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.37 561 %0.48 7
%56.50|826
EROL ŞENTÜRK 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.65 68
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.63 452 %4.24 57
%58.71|789
HASAN HÜSEYİN KOZAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.42 46
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.52 1.450 %3.52 129
%55.22|2.026
ŞERAFETTİN USLU 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 64
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.22 13.445 %2.69 1.160
%59.80|25.748
İSMAİL HAKKI ESEN 		%1.93 832 %0.09 40 %0.27 115 %3.99 1.719
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.58 863 %0 0
%54.13|1.048
ÖMER BEZCİ 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.29 25
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.03|2.587
FAİK ÖZCAN 		%8.34 490 %42.89 2.520 %0.99 58 %0 0 %0 0 %3.74 220
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.81 427 %6.57 83
%47.74|603
ÖMER GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %3.48 44 %8.39 106
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.23 412 %0 0
%52.36|477
ŞABAN BALKIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.41 22
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.00|635
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 		%0 0 %32.74 330 %0 0 %0 0 %0 0 %4.27 43
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%92.48|1.131
SALİM DOĞAN 		%0 0 %4.74 58 %0 0 %0 0 %0 0 %2.78 34
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.69 445 %0 0
%57.54|698
ERDAL KARAKAYA 		%0 0 %0 0 %0 0 %5.77 70
YAYLAKENT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.31 867 %0 0 %27.92 826 %0 0 %0 0 %0 0 %42.77 1.265
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.04|731
 %0 0 %13.51 210 %22.07 343 %0 0 %11.52 179 %5.86 91
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.75|198
 %8.90 30 %22.26 75 %8.01 27 %0 0 %0 0 %2.08 7
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.31|2.424
 %21.02 1.150 %28.94 1.583 %0 0 %0 0 %0 0 %5.72 313
ELDİVAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.52 766 %0 0
%36.10|801
 %26.59 590 %0 0 %0 0 %2.79 62
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.44|2.197
 %9.70 459 %40.25 1.904 %0 0 %0 0 %0 0 %3.61 171
KIZILIRMAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.77 518 %3.66 53
%53.31|772
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.25 105
KORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.41 454 %4.93 67
%55.63|756
 %0 0 %0 0 %0 0 %6.03 82
KURŞUNLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.19 1.395 %6.73 246
%53.27|1.946
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 66
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.93 13.302 %5.53 2.379
%54.38|23.389
 %3.35 1.441 %0 0 %0 0 %5.82 2.502
ORTA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.25 833 %0 0
%55.09|1.061
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.66 32
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.64|2.502
 %14.37 843 %37.58 2.205 %1.31 77 %0 0 %0 0 %4.11 241
YAPRAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.33 425 %8.24 102
%48.38|599
 %0 0 %0 0 %3.47 43 %5.57 69
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇARDAKLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 398 %0 0
%54.29|494
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.98 18
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.62|630
 %0 0 %32.80 330 %0 0 %0 0 %0 0 %4.57 46
KALFAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%88.23|1.079
 %0 0 %11.77 144 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAÇAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50 408 %6.57 80
%55.50|676
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.43 54
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 929 %0 0 %27.61 810 %0 0 %0 0 %0 0 %40.73 1.195
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HASAN HÜSEYİN KOZAN 773 %56.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAMİL AKEL 492 %35.99
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ARİF SOYSAL 94 %6.88
Saadet Partisi
SAADET 		BAHATTİN ŞENOL 7 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER AKBURAK 1 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL ÖZ 577 %48.69
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ARİF SOYSAL 571 %48.19
Saadet Partisi
SAADET 		SABRİ ÖZEL 16 %1.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN ÇİÇEK 13 %1.10
Millet Partisi
Millet 		MURAT TOPTAŞ 4 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER AKBURAK 4 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL ÖZ 634 %55.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ SOYASLAN 496 %43.36
Saadet Partisi
SAADET 		HÜSEYİN BAL 14 %1.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		729 %53.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		505 %37.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		115 %8.43
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		568 %49.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		548 %47.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		21 %1.82
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		17 %1.47
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		621 %54.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		513 %45.24
Kaynak: Anadolu Ajansı