DÜVENCİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.13 3.714
|%4.79 506
|
%51.83|5.479ŞERİF ARSLAN
|%1.39 147
|%0 0
|%1.76 186
|%5.11 540
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.85|1.268AHMET BAHADIR ÜNLÜ
|%0 0
|%34.55 1.222
|%14.08 498
|%0 0
|%0 0
|%15.52 549
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.76|897ADEM ÖZEL
|%1.48 23
|%30.71 477
|%0.84 13
|%0 0
|%0 0
|%9.21 143
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.09 665
|%0 0
|
%45.18|810İSMAİL ÇETİNKAYA
|%11.88 213
|%0 0
|%0 0
|%5.86 105
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.89|4.354İSMAİL ÇİZİKCİ
|%6.69 695
|%30.68 3.189
|%3.20 333
|%0 0
|%0.51 53
|%17.03 1.770
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.50 1.190
|
%54.48|1.935HAMİT DERELİ
|%9.40 334
|%2.00 71
|%0 0
|%0 0
|%0.62 22
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.67|527MUSTAFA TOYDEMİR
|%0 0
|%46.15 480
|%0.58 6
|%0 0
|%0 0
|%2.60 27
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.53 961
|
%43.15|1.201VELİ AYLAR
|%18.94 527
|%2.26 63
|%0 0
|%0 0
|%1.11 31
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.55|54.805HALİL İBRAHİM AŞGIN
|%36.98 49.974
|%0 0
|%1.72 2.325
|%0.20 269
|%0.36 486
|%20.19 27.293
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.40 598
|
%36.47|768MUSTAFA CEBECİ
|%1.99 42
|%0.47 10
|%0 0
|%28.11 592
|%4.56 96
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.98|932TANER İSBİR
|%16.22 360
|%40.95 909
|%0.50 11
|%0 0
|%0 0
|%0.36 8
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.37 5.550
|%10.79 1.908
|
%48.54|8.586AHMET GELGÖR
|%2.34 414
|%0 0
|%0.30 53
|%6.66 1.179
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.97 3.280
|%4.31 786
|
%53.05|9.684MUHSİN DERE
|%21.83 3.984
|%0 0
|%0 0
|%2.84 519
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.16|1.546REMZİ TORUN
|%0.70 22
|%48.74 1.533
|%0.64 20
|%0 0
|%0 0
|%0.76 24
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.58 3.620
|%6.82 714
|
%48.89|5.118
|%1.79 187
|%0 0
|%0 0
|%7.93 830
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.09 1.153
|%0 0
|
%36.65|1.277
|%14.44 503
|%0 0
|%0 0
|%15.82 551
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.84|902
|%0 0
|%31.05 476
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%10.11 155
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.36 659
|%0 0
|
%42.23|745
|%14.68 259
|%0 0
|%0 0
|%5.73 101
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.72|3.901
|%10.24 1.059
|%30.12 3.115
|%4.18 432
|%0 0
|%0 0
|%17.74 1.835
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.44 1.172
|
%49.93|1.750
|%13.41 470
|%2.40 84
|%0 0
|%0 0
|%0.83 29
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.34 446
|%0 0
|
%48.59|500
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%8.07 83
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.84 792
|
%45.52|1.250
|%22.94 630
|%2.00 55
|%0 0
|%0 0
|%0.69 19
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.96|52.411
|%35.97 48.390
|%0 0
|%2.44 3.288
|%0.20 274
|%0 0
|%22.42 30.164
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%26.77 549
|
%38.27|785
|%7.46 153
|%1.02 21
|%0 0
|%22.82 468
|%3.66 75
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.57 764
|%23.80 526
|
%39.59|875
|%1.58 35
|%0 0
|%0 0
|%0.45 10
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.05 5.414
|%13.82 2.409
|
%43.38|7.565
|%2.95 514
|%0 0
|%0 0
|%8.80 1.535
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.73 3.944
|%6.47 1.174
|
%46.92|8.514
|%19.77 3.588
|%0 0
|%0 0
|%5.10 926
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.55|1.528
|%0 0
|%44.65 1.405
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%6.80 214
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECMETTİN YALÇIN
|595
|%50.72
|
|ARİF AKSOY
|358
|%30.52
|
|LOKMAN ŞENGÜL
|215
|%18.33
|
|EYYUP ERGÜN
|5
|%0.43
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECMETTİN YALÇIN
|434
|%35.28
|
|ARİF AKSOY
|311
|%25.28
|
|MUSTAFA AYTAŞ
|267
|%21.71
|
|AHMET EMEKLİ
|218
|%17.72
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|-
|465
|%43.91
|
|SADIK YALÇIN
|328
|%30.97
|
|MUSTAFA AYTAŞ
|266
|%25.12