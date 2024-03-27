|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ÖZDEMİR
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR AYDAR
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH KOZAY
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM KARAKÖSE
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FADİME GEÇİOĞLU
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL EROĞLU
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DURMAZ
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|OYA TEKİN
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKTÜRK
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDİNÇ ALTIOK
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DEMİRÇALI
|0
|%0
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