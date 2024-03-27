CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR AYDAR 0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH KOZAY 0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ KIZILOLUK 0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
KASIM KARAKÖSE 0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
FADİME GEÇİOĞLU 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BEDRETTİN KARATAŞ 0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
SUDİYE GİZEM AKSOYLU 0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL EROĞLU 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DURMAZ 0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN GÖÇMEN 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
OYA TEKİN 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKTÜRK 0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDİNÇ ALTIOK 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DEMİRÇALI 0 %0 Detay