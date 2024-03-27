CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK GÖNÜLLÜ 0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZAKTAN 0 %0 Detay
BOLVADİN
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MARİYE BUSE NAZ ANASIZ 0 %0 Detay
ÇAY
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ALİ SELVİ 0 %0 Detay
ÇOBANLAR
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DAZKIRI
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İSMAİL TAYLAN 0 %0 Detay
DİNAR
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VEYSEL TOPÇU 0 %0 Detay
EMİRDAĞ
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BARIŞ CAN 0 %0 Detay
EVCİLER
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BERRİN UĞURLU 0 %0 Detay
HOCALAR
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MUSTAFA YİĞİT 0 %0 Detay
İHSANİYE
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TUNAY TÜRKMEN 0 %0 Detay
İSCEHİSAR
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KIZILÖREN
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MERKEZ
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BURCU KÖKSAL 0 %0 Detay
SANDIKLI
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FATMA DOĞRU 0 %0 Detay
SİNANPAŞA
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ENDER OĞUZ 0 %0 Detay
SULTANDAĞI
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UÇAR HURMA 0 %0 Detay
ŞUHUT
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MEHMET KAHRAMAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
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RÜŞTÜ ÖNEY 0 %0 Detay
AKHARIM
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NEVZAT DEMİREL 0 %0 Detay
AKÖREN
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AHMET ÇETİNÖZ 0 %0 Detay
BEYYAZI
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AHMET GÖKTAŞ 0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
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NURAN ALBAYRAK 0 %0 Detay
ÇIKRIK
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İDRİS ERUSLU 0 %0 Detay
DAVULGA
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MUSTAFA ÇİMEN 0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
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DEREÇİNE
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ÖMER YILDIZ 0 %0 Detay
DİŞLİ
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DÖĞER
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ESER KESKİN 0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
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ERKMEN
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ŞÜKRÜ PANCAR 0 %0 Detay
FETHİBEY
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SÜLEYMAN KOÇ 0 %0 Detay
GAZLIGÖL
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İBRAHİM YILMAZ 0 %0 Detay
GEBECELER
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MUSTAFA SATILMIŞ 0 %0 Detay
GÖMÜ
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GÜNEY
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HATİCE ÖNDER 0 %0 Detay
HAYDARLI
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IŞIKLAR
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KADİR ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
KARAADİLLİ
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HÜSEYİN ŞAHİN 0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
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MURAT AVCI 0 %0 Detay
KAYIHAN
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HASAN DENİZ BARLAK 0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
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KIRKA
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KOCAÖZ
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KOCATEPE
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AHMET DALYAN 0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
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CEYLAN KOCATÜRK 0 %0 Detay
NURİBEY
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ÖZBURUN
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FETHİ KIZILASLAN 0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
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SALAR
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SERBAN
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SEYDİLER
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SUSUZ
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SÜLÜMENLİ
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AHMET SÜRGÜ 0 %0 Detay
SÜLÜN
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SİBEL ÖZEN TAŞKIN 0 %0 Detay
TAŞOLUK
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YAVUZ KOÇKAN 0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER KOCAER 0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
DEVRİM ÖLMEZ 0 %0 Detay