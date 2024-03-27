|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK GÖNÜLLÜ
|0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZAKTAN
|0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MARİYE BUSE NAZ ANASIZ
|0
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SELVİ
|0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TAYLAN
|0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL TOPÇU
|0
|%0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ CAN
|0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|BERRİN UĞURLU
|0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YİĞİT
|0
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNAY TÜRKMEN
|0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU KÖKSAL
|0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA DOĞRU
|0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENDER OĞUZ
|0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|UÇAR HURMA
|0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAHRAMAN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜŞTÜ ÖNEY
|0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT DEMİREL
|0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇETİNÖZ
|0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖKTAŞ
|0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAN ALBAYRAK
|0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ERUSLU
|0
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DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇİMEN
|0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YILDIZ
|0
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
|ESER KESKİN
|0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ PANCAR
|0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KOÇ
|0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YILMAZ
|0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SATILMIŞ
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE ÖNDER
|0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÇETİNKAYA
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ŞAHİN
|0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AVCI
|0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DENİZ BARLAK
|0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DALYAN
|0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYLAN KOCATÜRK
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ KIZILASLAN
|0
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SÜRGÜ
|0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL ÖZEN TAŞKIN
|0
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ KOÇKAN
|0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER KOCAER
|0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|DEVRİM ÖLMEZ
|0
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