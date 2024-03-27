|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ GEYGEL
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DEĞERLİ
|0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET DEMİRCİOĞLU
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA KAPLAN
|0
|%0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER KASAP
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CENGİZ
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN CAN GÜNER
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN KADEROĞLU
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM BARIŞ AŞKIN
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL BEŞİKCİOĞLU
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF GÜÇLÜ
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ODABAŞI
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DOĞANAY
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT KOÇ
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM ÇIRPANOĞLU
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ KARAKOÇ
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÖZARSLAN
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN ÜNAL
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUNÇ GÜNGÖR
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL YILDIZKAYA
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL TUNÇAY
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL ALKAN
|0
|%0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOÇAK
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ YAŞAR
|0
|%0
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