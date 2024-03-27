CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ GEYGEL 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN DEĞERLİ 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET DEMİRCİOĞLU 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
İSA KAPLAN 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER KASAP 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET CENGİZ 0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN CAN GÜNER 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
CAN KADEROĞLU 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BARIŞ AŞKIN 0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL BEŞİKCİOĞLU 0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF GÜÇLÜ 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ODABAŞI 0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DOĞANAY 0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT KOÇ 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM ÇIRPANOĞLU 0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
SATILMIŞ KARAKOÇ 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ÖZARSLAN 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN ÜNAL 0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUNÇ GÜNGÖR 0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRSEL YILDIZKAYA 0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL TUNÇAY 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL ALKAN 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOÇAK 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİ YAŞAR 0 %0 Detay