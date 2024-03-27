|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY AKCA
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA YILDIRIM
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TARIK ÖZÇELİK
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ DURAN
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES DAL
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÖZTÜRK
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GEYİKÇİ
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETALİ YILMAZ
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN SÖNMEZ
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN GEDİK
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL DEMİRHAN
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ TOPALOĞLU
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KOCAGÖZ
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KOTAN
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SANİYE CARAN
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÖLEOĞLU
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ NEFİ KARA
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT UYSAL
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KUMBUL
|0
|%0
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