CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY AKCA 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
İSA YILDIRIM 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ DURAN 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
MENDERES DAL 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÖZTÜRK 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GEYİKÇİ 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMETALİ YILMAZ 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN SÖNMEZ 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN GEDİK 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL DEMİRHAN 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ TOPALOĞLU 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KOCAGÖZ 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
CEM KOTAN 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SANİYE CARAN 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÖLEOĞLU 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ NEFİ KARA 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT UYSAL 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR KUMBUL 0 %0 Detay