|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGÜL İSTANBULLU
|0
|%0
|Detay
|
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VASFİ KURDOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ORHAN
|0
|%0
|Detay
|
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|UTKU CİHAN
|0
|%0
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLGEHAN ERDEM
|0
|%0
|Detay
|
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN GAZİOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ DEMİRCİ
|0
|%0
|Detay