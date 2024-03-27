|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GALİP ÖZEL
|0
|%0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OKKALI
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KIVRAK
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE GENÇAY
|0
|%0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ANIL YETİŞKİN
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ZENCİRCİ
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN GÖKMEN
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞRUL OZAN
|0
|%0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ARICI
|0
|%0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER AYDOĞAN
|0
|%0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER GÜNEL
|0
|%0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR DOĞANCA
|0
|%0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL TETİK
|0
|%0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İBERYA ARIKAN
|0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN YILDIRIMKAYA
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MALİK ERCAN
|0
|%0
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