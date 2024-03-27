CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GALİP ÖZEL 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OKKALI 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KIVRAK 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE GENÇAY 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
ANIL YETİŞKİN 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK ZENCİRCİ 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN GÖKMEN 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞRUL OZAN 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR ARICI 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER AYDOĞAN 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER GÜNEL 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR DOĞANCA 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUĞRUL TETİK 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN YILDIRIMKAYA 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MALİK ERCAN 0 %0 Detay