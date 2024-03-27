CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
RECAİ ÇAKIR 0 %0 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR GÜNEŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA 0 %0 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ AKTAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞAHİN 0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM AKGÜN 0 %0 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MELİHA OKUTAY 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay