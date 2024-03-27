CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
GENCO ÖZEL 0 %0 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
HABİP ARAS 0 %0 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİT TUTUŞ 0 %0 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET BARLIK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SÜNÜK 0 %0 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %0
SIRRI TAŞDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF BULUT 0 %0 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT SAKIK 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
YALÇIN KAYA 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER DERİNTEKİN 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay