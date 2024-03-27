|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GENCO ÖZEL
|0
|%0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİP ARAS
|0
|%0
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT TUTUŞ
|0
|%0
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET BARLIK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SÜNÜK
|0
|%0
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SASON
Açılan Sandık Oranı %0
|SIRRI TAŞDEMİR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF BULUT
|0
|%0
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT SAKIK
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|YALÇIN KAYA
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DERİNTEKİN
|0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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