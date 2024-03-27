CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN ERDEM 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER GÜREL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MELEK MIZRAK SUBAŞI 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ER 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ŞAHİNOĞLU 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF SERT 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN ÖZCAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT DİLSİZ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN GENEL 0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay