|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN ERDEM
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER GÜREL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ER
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ŞAHİNOĞLU
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF SERT
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ÖZCAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT DİLSİZ
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN GENEL
|0
|%0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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