CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRIM GÜRLÜK 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT TAŞDEMİR 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KARTAL 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KUDİŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL DARA GÖKEL 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL ÇAKAR 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ AKYÜREK 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay