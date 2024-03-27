|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRIM GÜRLÜK
|0
|%0
|Detay
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT TAŞDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KARTAL
|0
|%0
|Detay
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KUDİŞ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL DARA GÖKEL
|0
|%0
|Detay
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL ÇAKAR
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ AKYÜREK
|0
|%0
|Detay
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞERİF MEMİOĞLU
|0
|%0
|Detay