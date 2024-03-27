CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT BAYRAM 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN CEM ATILGAN 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER ŞEN 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA GÖZTEPE 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ARSLAN 0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
SAİM ZİLELİ 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN ULUSOY 0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ECEVİT ATALAY 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KART 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM ERKEK 0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
OLCAY BALCI 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
METİN SEMERCİ 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN İNCE 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECAİ YİĞİT 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KIRIM 0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH KIRBAÇ 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ KOPÇA 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BİROL ARSLAN 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜLMUTTALİP GÜREL 0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KURT 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL DOĞAN 0 %0 Detay