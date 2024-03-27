|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKYÜZ
|0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SOYLU
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN AKDAĞ
|0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT KAYA
|0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLER KOÇYİĞİT
|0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SELİM AKBAŞ
|0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKTAY
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET AKDEMİR
|0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLHAMİ ÜNAL
|0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN DEMİR
|0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ KILIÇ
|0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL KOÇ
|0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ERASLAN
|0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR BEDİR
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVHER SÖNMEZ
|0
|%0
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