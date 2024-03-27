CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKYÜZ 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SOYLU 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN AKDAĞ 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT KAYA 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLER KOÇYİĞİT 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SELİM AKBAŞ 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKTAY 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET AKDEMİR 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLHAMİ ÜNAL 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN DEMİR 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ KILIÇ 0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAL KOÇ 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ERASLAN 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR BEDİR 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
CEVHER SÖNMEZ 0 %0 Detay