CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET ALBAYRAK 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL TINAZ 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
NECMİ GÜRGEN 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇEKİÇ 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER YILDIRIM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT ÇELİKEL 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER ATASOY 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE SATILMIŞ 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA OCAK 0 %0 Detay