|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET ALBAYRAK
|0
|%0
|Detay
|
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL TINAZ
|0
|%0
|Detay
|
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMİ GÜRGEN
|0
|%0
|Detay
|
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇEKİÇ
|0
|%0
|Detay
|
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ÇELİKEL
|0
|%0
|Detay
|
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER ATASOY
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE SATILMIŞ
|0
|%0
|Detay
|
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA OCAK
|0
|%0
|Detay