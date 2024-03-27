CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL MENGÜÇ 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AKSOY 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİ ÜSTÜN 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER SAĞLAM 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
BAHADIR AMAÇ 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN BAĞCI 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DUDUOĞLU 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP SAĞIROĞLU 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇİMER 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ SUVAROĞLU 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN BEDİR ABACI 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay