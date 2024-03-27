CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇETİN 0 %0 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ATICI 0 %0 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ SAVAŞ 0 %0 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KESMEN 0 %0 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILDIZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ATAKAN YAZGAN 0 %0 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP KESİKTAŞ 0 %0 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL KAPCI 0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN PEHLİVAN 0 %0 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
HAKİ ALLAR 0 %0 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ ÖZTAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DURAK 0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞENUR TOZUR 0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT DÜNDER 0 %0 Detay