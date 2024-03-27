|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞATAY GÜÇ
|0
|%0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR YİĞİT
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT SAKARSU
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ÖNAL
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU ÇELİK
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR BAŞARAN
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER EŞKİ
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖRKEM DUMAN
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|LAL DENİZLİ
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR EMRAH YILDIZ
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL KIRGÖZ
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|SANİYE FIÇI
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL IŞIK
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜNAY
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE HELİL İNAY KINAY
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TÜRKMEN
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA BODUR
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NASUH COŞKUN
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY ÇİÇEK
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ KARAKURT
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERMAN UZUN
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TURAN
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YETİŞKİN
|0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ OKUROĞLU
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖVÜNÇ DEMİR
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK BALKAN
|0
|%0
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