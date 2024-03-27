CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞATAY GÜÇ 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR YİĞİT 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT SAKARSU 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN ÖNAL 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
TANJU ÇELİK 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR BAŞARAN 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER EŞKİ 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖRKEM DUMAN 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
LAL DENİZLİ 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR EMRAH YILDIZ 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL KIRGÖZ 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
SANİYE FIÇI 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL IŞIK 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜNAY 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE HELİL İNAY KINAY 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TÜRKMEN 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
SEMA BODUR 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
NASUH COŞKUN 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY ÇİÇEK 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ KARAKURT 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ERMAN UZUN 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TURAN 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YETİŞKİN 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ OKUROĞLU 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖVÜNÇ DEMİR 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK BALKAN 0 %0 Detay