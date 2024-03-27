CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
ABAMÜSLÜM DENİZ 0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN DİNLER 0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERGÜL KESKİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
DİNDAR GÜLTEKİN 0 %0 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ARTAÇ 0 %0 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS BARIŞ KOÇ 0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ YANTEMUR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay