|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABAMÜSLÜM DENİZ
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR DEMİRBAŞ
|0
|%0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN DİNLER
|0
|%0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERGÜL KESKİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|DİNDAR GÜLTEKİN
|0
|%0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ARTAÇ
|0
|%0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS BARIŞ KOÇ
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ YANTEMUR
|0
|%0
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