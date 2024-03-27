CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ALSANCAK 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KESKİN 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
FAİK KESKİNKILIÇ 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUTHAN YILMAZ 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖNAL 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EKBER ARSLAN 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT KAZAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN DURMAZ 0 %0 Detay