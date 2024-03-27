|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ALSANCAK
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KESKİN
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK KESKİNKILIÇ
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUTHAN YILMAZ
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖNAL
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EKBER ARSLAN
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT KAZAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN DURMAZ
|0
|%0
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