|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR PINAR
|0
|%0
|Detay
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY TUNÇEL
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|0
|%0
|Detay
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN UYSAL
|0
|%0
|Detay
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|DEVRİM SANSAR
|0
|%0
|Detay
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN DİRİCAN
|0
|%0
|Detay
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKPINAR
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP KAHVECİ
|0
|%0
|Detay
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DEMİR
|0
|%0
|Detay
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN KISA
|0
|%0
|Detay
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFİ MUTLU
|0
|%0
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNE AKSU
|0
|%0
|Detay
|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK KINAY
|0
|%0
|Detay
|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DUYMUŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN DEMİR
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN SÜMER
|0
|%0
|Detay
|
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM GÜNAY
|0
|%0
|Detay
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZBEK
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER KAYACIKLI
|0
|%0
|Detay
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KEPEK
|0
|%0
|Detay
|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRŞİDE SEVİL TEKE
|0
|%0
|Detay
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK KÖSEM
|0
|%0
|Detay
|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ESEN
|0
|%0
|Detay
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZAR ÇAKIR
|0
|%0
|Detay
|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALBAY
|0
|%0
|Detay
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay