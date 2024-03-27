CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR PINAR 0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY TUNÇEL 0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ALNAR 0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN UYSAL 0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA YILMAZ 0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
DEVRİM SANSAR 0 %0 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN DİRİCAN 0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKPINAR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP KAHVECİ 0 %0 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DEMİR 0 %0 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN KISA 0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
LÜTFİ MUTLU 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN KILIÇ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNE AKSU 0 %0 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAFAK KINAY 0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DUYMUŞ 0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN DEMİR 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN SÜMER 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM GÜNAY 0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZBEK 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER KAYACIKLI 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KEPEK 0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRŞİDE SEVİL TEKE 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK KÖSEM 0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ESEN 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
NAZAR ÇAKIR 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALBAY 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay