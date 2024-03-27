CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
TAMER MANDALİNCİ 0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEZER DURMUŞ 0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
AYTAÇ KURT 0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM KARACA 0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
SAFFET KARABIYIK 0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERDOĞAN 0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
ACAR ÜNLÜ 0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
GONCA KÖKSAL 0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ TOPUZ 0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN TEZCAN 0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN 0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET CANER 0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT GÜNAY 0 %0 Detay