|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|TAMER MANDALİNCİ
|0
|%0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER DURMUŞ
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ KURT
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM KARACA
|0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFFET KARABIYIK
|0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERDOĞAN
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
|ACAR ÜNLÜ
|0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|GONCA KÖKSAL
|0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ TOPUZ
|0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN TEZCAN
|0
|%0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|0
|%0
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ULA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CANER
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT GÜNAY
|0
|%0
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