|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM GÖRÜR
|0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ULAŞ TEPE
|0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|TEYFİK GÜLEY
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|LEYLA ÇITIR
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN EKİN
|0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA YURT
|0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR CÖRÜT
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ÇOŞKUN
|0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÇALIK
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA OKUTAN
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT GÜNEY
|0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAYIR
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL ÖZDEN
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|OLGAY ÜNALAN
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK PİROĞLU
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT AKSOY
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR ÖZTÜRK
|0
|%0
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