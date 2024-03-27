CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM GÖRÜR 0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ULAŞ TEPE 0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
TEYFİK GÜLEY 0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
LEYLA ÇITIR 0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN EKİN 0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
İSA YURT 0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU 0 %0 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARAAHMETOĞLU 0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR CÖRÜT 0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ÇOŞKUN 0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÇALIK 0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA OKUTAN 0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT GÜNEY 0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BAYIR 0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL ÖZDEN 0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
OLGAY ÜNALAN 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK PİROĞLU 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT AKSOY 0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
CUMHUR ÖZTÜRK 0 %0 Detay