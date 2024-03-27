|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH YILMAZ
|0
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ALGAN
|0
|%0
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN BORAN
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA MERT OLCAR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KARAYİĞİT
|0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP AYDEDE
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DONBALOĞLU
|0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DEMİRCİ
|0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAYNAR
|0
|%0
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