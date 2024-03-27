|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN KAYA
|0
|%0
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE MELEK GÜNAL
|0
|%0
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ AY
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EKER
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ YANGÖZ
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BELOVACIKLI
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN GÜRBÜZ
|0
|%0
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMÜT DEMİR
|0
|%0
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