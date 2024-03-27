CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN KAYA 0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE MELEK GÜNAL 0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ AY 0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA EKER 0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ YANGÖZ 0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BELOVACIKLI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN GÜRBÜZ 0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMÜT DEMİR 0 %0 Detay