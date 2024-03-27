|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ATAMAN
|0
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YALDIZ
|0
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK KARAHAN
|0
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULCEBBAR BADUR
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM BARAN
|0
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR SOYSAL
|0
|%0
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ ENCU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAHİR SANRI
|0
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UYSAL
|0
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HADİ DÜNDAR
|0
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOTLUKTEKİN
|0
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TURGUT
|0
|%0
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SADUN ŞANLI
|0
|%0
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ALTİN
|0
|%0
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZIM HAYDAR
|0
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