CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT ALTAN 0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFİ GEYİK 0 %0 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT TAYHAVA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ MUSTAFA ÇELİK 0 %0 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EMRAH TEKİN 0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARIGÜL 0 %0 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ASLAN 0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
MÜSLÜM TOSUN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEL YILDIRIM 0 %0 Detay