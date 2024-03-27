|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT ALTAN
|0
|%0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFİ GEYİK
|0
|%0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT TAYHAVA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|0
|%0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EMRAH TEKİN
|0
|%0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARIGÜL
|0
|%0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ASLAN
|0
|%0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜSLÜM TOSUN
|0
|%0
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