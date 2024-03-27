|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEN ORHAN
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TEYFUN
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ALADAĞ
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ERASLAN
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA ÖZCAN
|0
|%0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA BARAN
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EŞREF CAN
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DOĞAN
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT BAYÇINAR
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY SAĞLAM
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMALETTİN ARACİ
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|0
|%0
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