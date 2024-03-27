CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEN ORHAN 0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TEYFUN 0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ALADAĞ 0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL ERASLAN 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA ÖZCAN 0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF İZZETTİN KILIÇ 0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
İSA BARAN 0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
EŞREF CAN 0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER DOĞAN 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT BAYÇINAR 0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY SAĞLAM 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
KEMALETTİN ARACİ 0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL ŞAHİNOĞLU 0 %0 Detay