CHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYDAN KARALAR
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU KÖKSAL
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN BULUT
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY SEVİNDİ
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|MANSUR YAVAŞ
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN BÖCEK
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK DEMİR
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLGEHAN ERDEM
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKIN
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SÜNÜK
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY EREL
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL DARA GÖKEL
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM SOYUGÜZEL
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU ÖZCAN
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BOZBEY
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM ERKEK
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN TEKİN
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER PEKDEMİR
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ÇELİKEL
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ GENCAN AKIN
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ATLIHAN ATİLA
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ÜNLÜCE
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER ERTÜRK
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT KÖSE
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRİ AĞAÇ
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT ÖZBEK
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFÜ SAVAŞ
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN KAYLAN
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|ATAKAN YAZGAN
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM İMAMOĞLU
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL TUGAY
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM KARADAĞ
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP SERTÇELİK
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|DİNDAR GÜLTEKİN
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BALTACI
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT MOLU
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖNAL
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BİLECEN
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATASOY BİLGİN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SONKAYA
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP KAHVECİ
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ AĞBABA
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|FERDİ ZEYREK
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DURAK
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHAP SEÇER
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARAS
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY ÇANGA
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BİLGİN
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|HULUS ÖZEN
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ SANA
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN KARAYİĞİT
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ TOPALOĞLU
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZE ÇEROĞLU
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAT ÖNCÜ
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAKİR EKİNCİ
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN GÜRBÜZ
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|TACETTİN KEPENEK
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOYUNCU
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM BARAN
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANDAN YÜCEER
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YAZICI
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SÜHA SARAL
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN YALIM
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜREL
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN ŞENGÜL
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ERDEM
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|