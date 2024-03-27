CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

CHP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYDAN KARALAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN TUTDERE
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
BURCU KÖKSAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN BULUT
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
PELİNSU YILDIRIM DEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY SEVİNDİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
MANSUR YAVAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHİTTİN BÖCEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK DEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
BİLGEHAN ERDEM
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SÜNÜK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
KUBİLAY EREL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MELEK MIZRAK SUBAŞI
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL DARA GÖKEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM SOYUGÜZEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
TANJU ÖZCAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ORKUN ERCENGİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BOZBEY
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM ERKEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN TEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER PEKDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT ÇELİKEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ GENCAN AKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGE VATANER ÖZEGE
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
ATLIHAN ATİLA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ÜNLÜCE
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER ERTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
FUAT KÖSE
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRİ AĞAÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT ÖZBEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
LÜTFÜ SAVAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN KAYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
ATAKAN YAZGAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM İMAMOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL TUGAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM KARADAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP SERTÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
DİNDAR GÜLTEKİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BALTACI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT MOLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖNAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN EKİCİOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN BİLECEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ATASOY BİLGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SONKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP KAHVECİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ AĞBABA
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ ZEYREK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER DURAK
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
VAHAP SEÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ARAS
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ÇANGA
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BİLGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
HULUS ÖZEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKAİ SANA
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN KARAYİĞİT
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ TOPALOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZE ÇEROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
CEVAT ÖNCÜ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
ZAKİR EKİNCİ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
METİN GÜRBÜZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
TACETTİN KEPENEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KOYUNCU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM BARAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
CANDAN YÜCEER
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT YAZICI
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SÜHA SARAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ MUSTAFA ÇELİK
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN YALIM
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ ŞAHAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜREL
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN ŞENGÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN ERDEM
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0