|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ TEKİN
|0
|%0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KANTARCI
|0
|%0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN BOZKURT
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL POSBIYIK
|0
|%0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT ÖZTÜRK
|0
|%0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL SARIAL
|0
|%0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALTUĞ DÖKMECİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ERDEM
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ALBUZ
|0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN ÇAKMAKLI
|0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN AKGÜN
|0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÇAKIR
|0
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ŞEKER
|0
|%0
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ACAR
|0
|%0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN SEZGİN
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÖKTEKİN
|0
|%0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ŞEN
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
|%0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KALAYCI
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TOPRAK
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT KABADAYI
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN VERİM
|0
|%0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YEKTA LAFCI
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL İNAM
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM GENÇ
|0
|%0
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