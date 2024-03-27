CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ TEKİN 0 %0 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KANTARCI 0 %0 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN BOZKURT 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL POSBIYIK 0 %0 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL SARIAL 0 %0 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALTUĞ DÖKMECİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN ERDEM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY ALBUZ 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN ÇAKMAKLI 0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN AKGÜN 0 %0 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÇAKIR 0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ŞEKER 0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ACAR 0 %0 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN SEZGİN 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÖKTEKİN 0 %0 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN ŞEN 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYDIN 0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KALAYCI 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN TOPRAK 0 %0 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT KABADAYI 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN VERİM 0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
YEKTA LAFCI 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İNAM 0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM GENÇ 0 %0 Detay