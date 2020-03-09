|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BALLI
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NERMİN ALIRSATAR
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK TALAŞ
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN TOKLU
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN AVCI
|0
|%0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN CENGİZ
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|0
|%0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN KAYA
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARA
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SİBEL DEMİRCİ
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER ÖZÜNAL
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KARATAŞ
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ ALTUN
|0
|%0
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