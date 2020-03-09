DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE ALTUN 0 %0 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİYE ESRA AYGÜN 0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
OZAN EMRE ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ATAN 0 %0 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
NURSEL ÖZER 0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MERT YİĞİT DOĞANAY 0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
SELİN KARSAK KARADUMAN 0 %0 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ALİ SUNGUR 0 %0 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE TURAN 0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN DEMİR 0 %0 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN EFE DİKİLİTAŞ 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN AKPOLAT 0 %0 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN ALTINIŞIK 0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİŞAN YAŞAR 0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ KAPLAN 0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİME AKTAŞ TOPAL 0 %0 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA AYDOĞDU 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN ŞAHİN 0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN 0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK SERHAT UĞURLU 0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KOCA 0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ENGİN 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER İLDEŞ 0 %0 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF YILDIZ 0 %0 Detay