|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ALTUN
|0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİYE ESRA AYGÜN
|0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN EMRE ÇİFTÇİ
|0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ATAN
|0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURSEL ÖZER
|0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT YİĞİT DOĞANAY
|0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİN KARSAK KARADUMAN
|0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ALİ SUNGUR
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE TURAN
|0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN DEMİR
|0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN EFE DİKİLİTAŞ
|0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN AKPOLAT
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN ALTINIŞIK
|0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİŞAN YAŞAR
|0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ KAPLAN
|0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİME AKTAŞ TOPAL
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA AYDOĞDU
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN ŞAHİN
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN
|0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK SERHAT UĞURLU
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KOCA
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ENGİN
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER İLDEŞ
|0
|%0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF YILDIZ
|0
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