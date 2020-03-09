|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN HALİM OKUDAN
|0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM SAK
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP ÇİFTÇİ
|0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SELÇUK SAZAK
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ESER
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KARAŞİN
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK ÇELİK
|0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL AKIN
|0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYİR SARIKAYA
|0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE USTA
|0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH DELEN
|0
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