|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRHAN KAYABEY
|0
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ORAL ÖVÜÇ
|0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED FURKAN CİVAN
|0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KESKİN
|0
|%0
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|PELİN DEMİRTAŞ
|0
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BORA ÇELİK
|0
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADIR YILDIRIM
|0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK ÇELİK
|0
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|DUYGU AYDIN
|0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM ONUK
|0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AJDA NAYMAN
|0
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR TALYURT
|0
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMAN ATİK
|0
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KARAKIŞ
|0
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN DOLU
|0
|%0
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN KÖSE
|0
|%0
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SESİZ
|0
|%0
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